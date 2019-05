Não se esqueça do casaco. Temperaturas descem esta quinta-feira

Com períodos de céu muito nublado e períodos de chuva franca no norte do País, as temperaturas descem esta quinta-feira.Em Lisboa os termómetros vão variar entre os 14 e os 21 graus, ao passo que no Porto as temperaturas registam valores a variar entre os 13 e os 18 graus.O distrito mais frio esta quinta-feira é Guarda, com as temperaturas a variarem entre os 5 e os 17 graus.O IPMA alerta ainda a possibilidade de ventos fracos a moderados.