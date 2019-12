Não se esqueça do casaco. Temperatura desce esta segunda-feira

Com períodos de céu geralmente muito nublado, a temperatura mínima volta a descer esta segunda-feira.Ao longo do dia vão ainda fazer-se sentir ventos fracos a moderados.Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 11 e os 17 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 7 e os 14 graus.O distrito mais frio esta segunda-feira, com temperaturas a variar entre os 4 e os 10 graus, é Guarda.Há ainda a possibilidade de formação de geada ou gelo no nordeste transmontano e Beira Alta. É esperada ainda neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do País.Sete distitos e Portugal Continental estão também a partir da tarde desta segunda-feira em aviso amarelo, o terceiro mais grave numa escala de quatro, por causa da agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).