Não se esqueça do chapéu de chuva! Fim de semana arranca com aguaceiros

Com períodos de céu geralmente muito nublado, a temperatura baixa mantém-se e a chuva regressa no primeiro dia do fim de semana.Ao longo do dia deste sábado vão fazer notar-se períodos de chuva ou aguaceiros, principalmente nas regiões Norte e Centro do País, e vão ainda fazer-se sentir ventos fracos a moderados.Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 13 e os 17 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 12 e os 15 graus.O distrito mais frio no primeiro dia deste fim de semana, com temperaturas a variar entre os 6 e os 9 graus, é Guarda.Há ainda a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do País.