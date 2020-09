Para esta quinta-feira pode contar com precipitação em geral fraca, menos provável a partir da tarde e uma pequena descida das temperaturas nas regiões Norte e Centro, de acordo com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



A mesma fonte avança registo de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.



As temperaturas máximas esperadas vão ser de 25 graus em Lisboa, 21 no Porto e 28 em Faro, o distrito mais quente durante o dia de hoje.

Ver comentários