O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado períodos de céu muito nublado e aguaceiros, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de rajadas a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela.Os termómetros vão registar uma descida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro.A Guarda é o distrito mais frio este sábado, com 12 graus de mínimo e 15 de máxima.O arquipélago da Madeira espera céu parcialmente nublado e 26 graus de máxima para o Funchal e Porto Santo.O IPMA colocou os Açores sob aviso amarelo até às 12h00 deste sábado devido à precipitação forte. As temperaturas vão oscilar entre os 23 graus, em Angra do Heroísmo e os 24 graus em Ponta Delgada, Horta e Santa Cruz das Flores.