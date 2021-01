Não se esqueça do guarda-chuva: Terça-feira marcada por aguaceiros e subida da temperatura

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira céu muito nublado, com períodos de chuva em geral fraca, sendo mais intensa e frequente no litoral e nas regiões Norte e Centro.

Os termómetros vão registar uma pequena subida da temperatura máxima.





Em Lisboa as temperaturas vão variar entre os 15 e os 17 graus; no Porto os termómetros vão oscilar entre os 12 e os 15 graus.

No arquipélago da Madeira a previsão aponta para céu pouco nublado. São esperados 20 graus de máxima no Funchal.

Nos Açores a previsão é de chuva para todos os grupos do arquipélago. O IPMA colocou o Grupo Central sob aviso amarelo devido à agitação e vento forte esperados.

O mesmo acontece no Grupo Ocidental, onde vigorará um alerta sobre precipitação forte, entre as 06h00 desta terça-feira e as 06h00 desta quarta.