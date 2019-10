Não se esqueça dos agasalhos. Chuva e vento fortes esta quinta-feira

A chuva continua a molhar Portugal Continental esta quinta-feira, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a prever períodos de chuva, por vezes forte e persistente no Norte e Centro.Segundo informações divulgadas pelo IPMA, na capital portuguesa, Lisboa, estão previstos períodos de chuva e céu muito nublado.As temperaturas máximas variam entre os 15 e os 24 graus, sendo que Santarém é o distrito mais quente. Em Lisboa, os termómetros chegam aos 23 graus, ao passo que no Porto os números atingem os 20 graus.O IPMA alerta ainda para vento forte nas terras altas.