Natal com chuva mas pouco frio

A semana começou molhada e assim deverá manter-se até ao Natal, com a possibilidade de ocorrência de chuva forte em alguns pontos do País, sobretudo a sul (o distrito de Faro está neste momento sob aviso amarelo).No início do inverno, que começa esta terça-feira, as temperaturas deverão manter-se amenas, um pouco acima da média para a época, com as máximas a oscilarem entre os 10 e os 15 graus centígrados no interior a norte e centro; e entre os 15 e os 20 graus no resto do País.De acordo com o IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas poderão baixar ligeiramente amanhã, com as máximas a não ultrapassarem os 13 graus no Norte e Centro, e 17 no Sul. Na quinta-feira, deverá registar-se uma ligeira diminuição da precipitação, com mais abertas, mas a chuva vai voltar a cair com abundância na véspera e no dia de Natal."Este início de inverno começa com bastante chuva e com temperaturas um pouco acima da média, e estas condições meteorológicas não deverão mudar substancialmente no próximo fim de semana", confirmou aoo meteorologista Bruno Café. "Vamos continuar a assistir à passagem de superfícies frontais, o que implica a queda de precipitação, e poderemos também assistir à queda de neve, pontualmente, sobretudo na quinta e na sexta-feira, nos pontos mais altos da serra da Estrela", conclui o especialista.O IPMA antecipa também, para esta terça-feira, o céu geralmente muito nublado, e, além dos períodos de chuva ou mesmo aguaceiros, a possibilidade de ocorrência de trovoada, em especial a sul.