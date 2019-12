Neve, chuva e vento forte marcam esta quinta-feira

eríodos de chuva e vento.

eríodos de chuva fraca, mais frequentes a partir

do meio da tarde.





e por vezes forte, a partir da tarde.

A chuva está de volta esta quinta-feira por todo o País, acompanhada de vento forte nas terras altas e também está prevista a queda de neve na Serra da Estrela. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê ainda agitação marítima forte na costa ocidental.Nas regiões Norte e Centro o céu estará muito nublado com pNa região Sul a chuva e o vento serão de fraca intensidade.Em Lisboa é esperado céu muito nublado com pNo Porto a chuva é persistente