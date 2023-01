Queda de neve deixa Bragança e Trás-os-Montes cobertos de branco

Depois de terem caído os primeiros flocos de neve do ano no Gerês, esta terça-feira nevou na Serra da Nogueira, em Bragança, e na Serra do Marão, em Trás-os-Montes.

lusaOs alunos da zona mais alta do concelho de Boticas regressaram esta terça-feira mais cedo a casa por precaução, devido à queda de neve que está a pintar de branco parte do município do distrito de Vila Real.

A informação foi avançada à agência Lusa pelo presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, que explicou que, por precaução, os alunos das zonas mais altas do concelho, como a freguesia de Alturas do Barroso, regressaram mais cedo a casa esta tarde.

Por precaução, acrescentou, devido à queda de neve que começa a pegar naquela zona do município.

"Ainda se transita em segurança, mas ao fim do dia já poderá ser mais complicado, apesar dos serviços da Proteção Civil Municipal já estarem no terreno", afirmou o autarca.

Durante a noite será avaliado, adiantou, se na manhã de quarta-feira poderá ser feito o transporte escolar, já que se prevê que as temperaturas desçam e poderá, para além da neve, haver também acumulação de gelo.

A Proteção Civil e os bombeiros de vários concelhos do distrito de Vila Real, de norte a sul, estão já com os veículos equipados com limpa-neves e sal-gema para, em caso de necessidade, procederem a ações de prevenção e de limpeza das vias.

Foi o que aconteceu no município vizinho de Montalegre, onde já se verificou alguma acumulação de neve, por exemplo, na zona do planalto da Mourela, entre Pitões das Júnias e Tourém, ou na zona da serra do Larouco, e os bombeiros procederam à limpeza das estradas.

"Para já, está tudo a circular e está tudo pronto para limpar as estradas logo que seja necessário, mas a mobilidade para já está garantida", disse a presidente da Câmara de Montalegre, Fátima Fernandes.

Portugal continental está desde segunda-feira a ser afetado pela depressão Fien, responsável pelo agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias com previsão de baixas temperaturas, chuva, vento forte e agitação marítima, tendo sido emitidos avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para o distrito de Vila Real foi emitido um aviso amarelo devido à queda de neve entre esta terça-feira e quarta-feira.