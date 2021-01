Neve e granizo: Foi assim que Portugal acordou no primeiro dia de 2021

Portugal entrou em 2021 com muito frio, aguaceiros e neve acima de 700/900 metros de altitude no Norte e Centro do País. A previsão, avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, dá ainda conta de uma pequena descida das temperaturas para o primeiro dia do ano.Nas redes sociais, forma muitas as pessoas a registar a queda de granizo e neve, da Eiceira a Bragança, passando por Braga e Chaves, Celorico de Basto e Vila Real.As temperaturas máximas registaram-se em Faro, o distrito mais quente do país, que chegou aos 14 graus. Já Viseu e Guarda, foram os distritos mais frios, com temperaturas mínimas negativas.