Os efeitos do mau tempo provocado pela Depressão Dora, que atravessa esta sexta-feira o País e deverá prolongar-se até sábado, já se começam a sentir.A neve começou esta manhã a cair na região Norte e no resto do País há chuva e frio previstos pelo IPMA.Os leitores dopartilham imagens do mau tempo. Lamego, em Viseu, e Lourosa, Santa Maria da Feira, são algumas das zonas do país que ganharam tons de branco esta sexta-feira.