Neves Corvo regista temperatura mais elevada do ano em Portugal Continental. Recorde histórico de abril não foi atingido

A localidade no concelho de Castro Verde, no Alentejo, registou esta quinta-feira a temperatura mais elevada em Portugal continental. O recorde absoluto do mês de abril, registado no Pinhão em 1945, não foi batido por muito pouco.

Neves Corvo, em Castro Verde, chegou aos 35,9 ºC de temperatura pelas 14h00, segundo os dados disponíveis nas estações automáticas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Esta foi a temperatura mais elevada registada em Portugal continental, com valores muito acima do habitual para o mês de abril. Na lista das localidades onde se fez sentir mais calor seguem-se Barrosinha, Alcácer do Sal, com 35,6 ºC , e Mora, com 35,1 ºC , tendo ambos os valores sido registados também pelas 14h00.

O recorde de temperatura mais elevada em abril foi registado no Pinhão, em 1945, com 36 ºC , pelo que os 35,9ºC de hoje em Neves Corvo não foi suficiente para bater esse máximo.