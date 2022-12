Nove desalojados em Odivelas devido ao mau tempo

Nove pessoas ficaram desalojadas em Odivelas devido às condições meteorológicas que se fizeram sentir naquele concelho do distrito de Lisboa, afirmou esta quinta-feira a autarquia.

Face ao mau tempo que se fez sentir em toda a Grande Lisboa, a Câmara de Odivelas ativou a Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP), tendo acolhido nove desalojados, afirmou o município, em comunicado enviado à agência Lusa.

No concelho, registaram-se "cerca de 185 ocorrências", entre as quais "inundações e cheias, deslizamentos de terras e colapso de árvores e muros".

No entanto, até ao momento, foram apenas registados danos materiais, realçou.

De acordo com a autarquia, há "constrangimentos em algumas vias do concelho", apelando ao cuidado e atenção de todos os munícipes "hoje e nos próximos dias".

No terreno, "estiveram vários serviços da autarquia, acompanhados do presidente da Câmara, dos vereadores da proteção civil e da coesão social, dos presidentes das juntas de freguesia e de muitos operacionais das três corporações de bombeiros do concelho", acrescentou o município, no comunicado.

O mau tempo registado em Portugal na última noite provocou um total de 1.977 ocorrências, destacando-se o distrito de Lisboa com 913, anunciou esta quinta-feira Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.