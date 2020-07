Nove distritos do continente e Madeira sob aviso amarelo devido ao tempo quente

Nove distritos de Portugal continental e a ilha da Madeira estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de continuação de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos da Guarda, Bragança, Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Setúbal vão estar sob aviso amarelo até às 21:00 de sábado devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Ainda no continente, o IPMA colocou os distritos de Viseu, Vila Real, Bragança e Guarda sob aviso amarelo devido à possibilidade de ocorrência de aguaceiros, ocasionalmente de granizo e acompanhados de rajadas e trovoada até às 21:00 de hoje.

O IPMA emitiu também um aviso amarelo para a costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira devido ao tempo quente até às 18:00 de hoje.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para os próximos dias a continuação de tempo quente. A temperatura máxima deverá variar entre os 30 e 35 graus na generalidade do território, com valores ligeiramente inferiores junto à faixa costeira (entre 25 e 30 graus), e devendo atingir valores entre 35 e 40 graus em algumas regiões do interior.

A partir da noite de hoje para sexta-feira, prevê-se também uma nova subida dos valores da temperatura mínima. Os valores deverão variar entre 15 e 25 graus, sendo mais elevados no interior e no sotavento algarvio.

Para hoje está prevista alguma instabilidade no interior norte e centro com ocorrência de aguaceiros, que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada.

Na origem do tempo quente está "um anticiclone localizado sobre a região dos Açores, que se estende em crista até ao Golfo da Biscaia, em conjunto com uma depressão centrada no interior da Península e a aproximação de um vale em altitude, que originam o transporte de uma massa de ar quente do norte de África com instabilidade no interior e subida de temperatura nos próximos dias", segundo o IPMA.