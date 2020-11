Novembro despede-se com céu muito nublado e aguaceiros

Novembro despede-se com períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade na região Norte a partir do meio da tarde. Até ao final da tarde, os aguaceiros vão ser mais frequentes e intensos na região Sul, onde existirão condições favoráveis à ocorrência de trovoada.

O distrito de Faro vai estar sob aviso amarelo devido à forte precipitação entre as 06h00 e as 12h00 desta segunda-feira e sob aviso amarelo devido à agitação marítima entre as 04h30 desta segunda-feira e as 00h00 de terça-feira.

Os termómetros vão registar uma pequena subida da temperatura máxima e da mínima na região Sul.

Lisboa, capital portuguesa, vai contar com 11 graus de mínima e 18 de máxima; já o Porto espera temperaturas entre os 10 e os 18 graus.





Aviso laranja no arquipélago da Madeira A Guarda será o distrito mais frio de Portugal continental, com 6 graus de mínima e 11 de máxima.

O arquipélago da Madeira está esta seguda-feira sob aviso laranja devido à previsão de vento forte e agitação marítima por causa da depressão 'Clement', segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja para vento forte com rajadas que podem chegar aos 120 quilómetros por hora vai estar em vigor até às 15h00 desta segunda-feira passando depois a amarelo até às 15h00 de terça-feira.

Quanto à agitação marítima, estão previstas ondas de sudoeste com cinco a seis metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima, estando o aviso laranja em vigor até às 15h00 desta segunda-feira passando depois a aviso amarelo.

O IPMA colocou também o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, podendo ser acompanhados por trovoada até às 00h00 de terça-feira.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

De acordo com o IPMA, a depressão 'Clement' formou-se durante o dia sexta-feira a noroeste da Península Ibérica e os seus efeitos serão sentidos "essencialmente" no arquipélago da Madeira.

O IPMA indica que os efeitos da tempestade vão prolongar-se até quarta-feira.