Novembro despede-se com chuva e pequena descida da temperatura mínima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado p

eríodos de chuva, passando a aguaceiros, sendo mais intensos nas

regiões Norte e Centro. Os termómetros registam uma p



Os p

eríodos de chuva serão por vezes fortes no Minho e Douro Litoral, passando

gradualmente a regime de aguaceiros de norte para sul a partir do

início da manhã.

Possibilidade de ocorrência de trovoada na região Norte

no final do dia.



Queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir do

final da tarde.





Pode contar com neblina ou nevoeiro matinal.

Neste sábado, as temperaturas em Lisboa vão variar entre os 13 e os 19 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 11 e os 16 graus.



As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 6 graus (na Guarda) e os 13 graus (em Aveiro, Lisboa e Sines) e as máximas entre os 11 (na Guarda) e os 20 (em Faro).



No arquipélago da Madeira, o céu vai estar pouco nublado, com as temperaturas máximas a atingir os 24 graus Celsius no Funchal. Em Porto Santo o céu apresenta-se pouco nublado, com os termómetros a registarem 22 graus de temperatura máxima.



Já nos Açores, o cenário prevê céu pouco nublado para os Grupos Oriental e Central. Ponta Delgada e Angra do Heroísmo contam com 21 graus de máxima. A Horta regista 20 graus de temperatura máxima. Para o Grupo Ocidental, o IPMA prevê aguaceiros, com os termómetros a registarem 21 graus de temperatura máxima em Santa Cruz das Flores.

equena descida da temperatura mínima.