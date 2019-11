Novo sismo sentido do Faial. Foi o segundo em menos de 12 horas

Um sismo foi registado na quinta-feira à noite no Faial, com magnitude de 3,4 na escala de Richter, o segundo sentido em menos de 12 horas na ilha, informaram esta sexta-feira as autoridades.O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) indicou que pelas "22:35 locais (23:35 em Lisboa) do dia 07 de novembro foi registado um evento com magnitude 3,4 (Richter) e epicentro a cerca de 29 quilómetros a noroeste do Capelo, ilha do Faial"."De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (Escala de Mercalli Modificada) na Praia do Norte, concelho da Horta (ilha do Faial)", acrescentou.Este sismo acontece menos de 12 horas depois de um outro se ter sentido às 13:44 (mais uma hora em Lisboa) nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores, com magnitude "3,8 na escala de Richter, com epicentro a cerca de 30 quilómetros a oeste do Capelo (Faial)", indicou Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).