Nuvem de fumos dos incêndio no Canadá com efeitos na onda de calor em Portugal

As previsões meteorológicas para esta quarta-feira apontam para a possibilidade de 42 graus em Évora, que deverá ser a capital de distrito mais quente. Contudo, a deslocação da nuvem de fumo proveniente dos incêndios do Canadá poderá influenciar a temperatura sentida, com um ligeiro arrefecimento. A meteorologista Paula Leitão admite essa possibilidade, em particular em "Beja e Évora, cidades que esta terça-feira atingiram temperaturas máximas um pouco mais baixas do que as inicialmente previstas".A vaga de calor que teve início na última sexta-feira levou a que no domingo e segunda-feira tenham sido atingidos os 42 graus em várias localidades do Alentejo. Esta terça-feira, a chegada da nuvem de fumo ao território do continente coincidiu com valores de temperatura inferiores a 40 graus. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera coloca esta quarta-feira sobre aviso amarelo 11 distritos devido às temperaturas altas: Faro, Beja, Évora, Setúbal, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Viseu, Guarda, Vila Real e Bragança. Também a parte Sul da ilha da Madeira está sob aviso laranja devido ao calor.No Algarve, associado ao calor, verifica-se uma temperatura do mar agradável, que chega a atingir os 24 graus.A partir desta quinta-feira, as previsões apontam para uma pequena descida gradual das temperaturas, em particular das máximas.Há, também, previsão de vento forte do quadrante Norte. Nas Terras Altas poderão mesmo ocorrer rajadas até 80 km/h, em especial durante a tarde.