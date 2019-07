Nuvens insistem em esconder o sol, mas temperaturas voltam a subir esta quarta-feira

Segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), os termómetros vão atingir os 35 graus, nomeadamente em Évora e Beja.







O distrito mais frio esta quarta-feira, com temperaturas a variar entre os 14 e os 23 graus, é Aveiro.



O IPMA alerta para a possibilidade de ventos fracos a moderados e, por vezes, moderados a fortes. Com períodos de céu pouco nublado ou limpo, e mesmo apesar de as nuvens insistirem em esconder o sol, as temperaturas voltam a subir esta quarta-feira.Segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), os termómetros vão atingir os 35 graus, nomeadamente em Évora e Beja.O distrito mais frio esta quarta-feira, com temperaturas a variar entre os 14 e os 23 graus, é Aveiro.O IPMA alerta para a possibilidade de ventos fracos a moderados e, por vezes, moderados a fortes.

pequena subida da temperatura mínima nas regiões do interior do País e ainda uma subida da temperatura máxima e pequena descida no

sotavento algarvio.







Vai sentir-se uma