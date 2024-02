O Carnaval está à porta e esta é a previsão do tempo para os próximos dias

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 11 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo, esta sexta-feira, devido à previsão de chuva.



Porto, Aveiro, Braga e Viana do Castelo estão sob aviso amarelo entre as 6h00 e as 18h00 desta sexta-feira. Para Viseu, Vila Real, Leiria e Coimbra o alerta é válido entre as 6h00 e 15h00, enquanto para Bragança, Guarda e Castelo Branco vigora entre as 9h00 e as 15h00.

Os distritos de Setúbal, Lisboa, Leiria, Porto, Beja, Coimbra e Aveiro estão sob aviso amarelo devido ao vento, entre as 10h00 e as 18h00. Em Faro, o alerta estende-se até às 21h00.



Devido à agitação marítima, Setúbal (entre as 15h00 desta sexta-feira e 3h00 de sábado), Beja, Faro e Lisboa (entre as 15h00 desta sexta-feira e as 3h00 de sábado) estarão sob aviso laranja.



Na quinta-feira, Portugal continental registou mais de 600 ocorrências devido ao mau tempo. Ao longo do dia a região litoral Norte e Centro foi a mais afetada, enquanto que nas últimas horas foi a região Sul, do distrito de Faro, a ter o maior número de ocorrências.