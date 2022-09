O verão ainda espreita: outubro começa com temperaturas elevadas

O verão acabou mas, apesar das temperaturas amenas que se têm sentido e de este mês Portugal ter recebido dias de chuva, trovoada e ventos fortes com a passagem do ciclone Danielle, o outono vai arrancar com as temperaturas a subir e o regresso do calor.



Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os distritos de Évora, Beja e Santarém serão os mais quentes no primeiro fim de semana de outubro, com temperaturas a rondarem os 30º Celsius.



Em Lisboa, Leiria, Portalegre e Setúbal a previsão é de 28º Celsius e Faro 27º Celsius. No Porto, as temperaturas vão rondar os 23º Celsius, sem previsão de aguaceiros.

De acordo com o IPMA, a estação vai ter mais calor do seria de esperar e vai chover menos que o normal.