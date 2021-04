O caudal do rio Tejo sofre oscilações profundas resultantes da quantidade de água enviada por Espanha. Ainda o verão vem longe e há dias em que o rio pode ser atravessado com água abaixo dos joelhos, havendo zonas ao longo de 30 km, entre Abrantes e Mação, com o caudal quase seco. Uma situação que pode sofrer um agravamento, em breve, com as obras a realizar por Espanha, na barragem de Cedillo.A irregularidade caudal ...