Oceano Atlântico Norte bate recorde de temperatura um mês antes do pico habitual

O oceano Atlântico Norte registou um novo máximo diário de temperatura esta semana, um mês antes do pico de calor habitual, depois do verificado com o Mediterrâneo, revelam dados preliminares das ondas de calor marinhas que atingem o planeta.

As águas do Atlântico Norte atingiram esta quarta-feira uma temperatura média nunca antes medida, de acordo com a Agência de Observação Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), cujos registos começaram no início dos anos de 1980.

"De acordo com a nossa análise, a temperatura média recorde da água da superfície no Atlântico Norte é de 24,9°C [graus centígrados] e foi observada em 26 de julho", destacou à agência France-Presse (AFP) Xungang Yin, cientista dos centros nacionais de informações ambientais (NCEI) da NOAA.