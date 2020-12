Ondas chegaram aos 14 metros devido à tempestade 'Dora'

O mau tempo que a tempestade ‘Dora’ trouxe a Portugal fez sentir-se com maior intensidade durante a tarde de sexta-feira e a madrugada de sábado, altura em que a rede de monitorização do Instituto Hidrográfico da Marinha Portuguesa registou ondas de 14 metros na Nazaré e de 13 ao largo de Leixões, em Matosinhos.



Segundo a mesma fonte, "este temporal, originado pela propagação de uma baixa pressão no Atlântico Norte, gerou ondulação de forte intensidade", incluindo em Sines, onde foram reportadas ondas de 10,3 metros de altura.

Ver comentários