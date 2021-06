ONU assinala Dia Mundial dos Oceanos com alerta sobre sustentabilidade

A Organização das Nações Unidas (ONU) assinala, na terça-feira, o Dia Mundial dos Oceanos, este ano dedicado ao tema "O Oceano: Vida e Meios de Subsistência", com o objetivo de alertar para a necessidade de comportamentos sustentáveis.

Na iniciativa celebrada à escala global, e que integra palestras e exibição de vídeo sobre temas relacionados com os oceanos, pela segunda vez em formato digital, devido à pandemia de Covid-19, participam mais de 40 personalidades, entre líderes mundiais, celebridades, representantes de instituições, empresários ou especialistas com conhecimentos profissionais em diferentes áreas, para debater os recursos dos oceanos e como eles são fonte de vida.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, abre a sessão, em que estará presente o ator e ativista Gael García Bernal. Outro dos oradores no evento é o ministro português do Mar, Ricardo Serrão Santos, presente no encerramento do programa.

Segundo a organização, a iniciativa visa "despertar a consciência global para os benefícios que a humanidade pode retirar dos oceanos, se utilizarmos os recursos de forma sustentável, e para as nossas responsabilidades individuais e coletivas".

O dia é assinalado em todo o mundo por milhões de pessoas, que participam em eventos locais ou globais, promovidos por organizações da sociedade civil, instituições científicas, centros de investigação, organizações não-governamentais, empresas, comunidade ou governos de vários países.

Embora muitos países celebrem a data desde 1992, na sequência da Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, o Dia Mundial dos Oceanos, comemorado em 08 de junho, foi instituído pela ONU em 2008.

"À medida que trabalhamos para acabar com a pandemia e reconstruir melhor, temos uma oportunidade única - e a responsabilidade - de corrigir a nossa relação com o mundo natural, incluindo os mares e oceanos do mundo", salientou António Guterres, na página oficial do Dia Mundial dos Oceanos.

A sessão, que decorrerá ao longo de todo o dia, é promovida pela Divisão dos Assuntos Oceânicos e do Direito do Mar (DOALOS) do Gabinete de Assuntos Jurídicos das Nações Unidas, em parceria com a organização sem fins lucrativos Oceanic Global.

