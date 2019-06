Onze concelhos de cinco distritos do continente em risco máximo de incêndio

Onze concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém e Guarda, apresentam esta terça-feira um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Em risco máximo de incêndio estão os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel, Tavira e Alcoutim (Faro), Marvão, Nisa e Gavião (Portalegre), Vila Velha de Ródão (Castelo Branco), Mação e Sardoal (Santarém) e Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda).O IPMA colocou também vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental em risco muito elevado e elevado de incêndio.O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de "reduzido" a "máximo", sendo o "elevado" o terceiro nível mais grave.Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.O IPMA prevê para esta terça-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até final da manhã, e possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte do Cabo Raso até ao início da manhã.Está também previsto vento fraco a moderado de nor-noroeste, sendo de sudoeste sotavento algarvio durante a tarde, soprando moderado a forte no litoral oeste a partir do meio da manhã, com rajadas até 75 quilómetros por hora (km/hora) a sul do Cabo Carvoeiro.Nas terras altas, o vento será moderado a forte de nor-noroeste, por vezes com rajadas até 70 km/h.A previsão aponta ainda para uma pequena subida da temperatura mínima no litoral Norte e Centro e pequena descida da máxima no interior das regiões Norte e Centro.As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 06 graus Celsius (na Guarda) e os 15 (em Faro) e as máximas entre os 18 (na Guarda) e os 29 (em Faro).