Onze distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva forte

Onze distritos do continente estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, devido aos efeitos da depressão 'Irene', segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A depressão vai condicionar o estado do tempo em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, com ventos fortes, chuvas intensas e agitação marítima até ao final do dia de quarta-feira, segundo o IPMA.

Por causa da chuva forte, os distritos de Coimbra, Guarda, Viseu, Aveiro, Bragança e Braga vão estar sob aviso amarelo até às 09h00 desta segunda-feira e Lisboa, Santarém, Portalegre, Leiria e Castelo Branco até às 15h00.