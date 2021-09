A previsão meteorológica para o outono – começa na quarta-feira, dia 22 – é de temperaturas amenas e quantidades de precipitação dentro dos valores habituais para a estação do ano, mas com chuva a sul. Contudo, na avaliação mensal, há surpresas: até final deste mês as temperaturas serão mais baixas face às médias no Litoral Sul. Já em novembro, pode chover menos do que o habitual no Norte.









No que se refere às temperaturas, a previsão de longo prazo do Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica que neste mês e em outubro os valores serão mais altos face ao habitual em toda a região Norte e também no Interior Centro, com variações que podem atingir mais de um grau.

Diferente é a previsão de temperaturas para toda a faixa do Litoral a Sul do Cabo Carvoeiro (Peniche), onde a indicação é de tempo mais frio até final deste mês. Em outubro, a temperatura prevista é a habitual para esta época do ano.





Em novembro, os valores das temperaturas serão os habituais para esta época do ano. Em termos de precipitação, há previsão de chuva em outubro e novembro, com efeitos benéficos na produção agrícola e pastagens na região Sul, área mais exposta a secas prolongadas. Já nas regiões do Litoral Norte, embora setembro e outubro estejam dentro do quadro habitual, a indicação para novembro é de redução da precipitação, segundo o IPMA.