Outono ameno: Temperaturas sobem até aos 22 graus esta quinta-feira

Com a semana a chegar ao fim, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu geralmente muito nublado, em especial por nuvens altas e com abertas na região sul a partir do meio da tarde. Possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no extremo Norte, em especial na região do Minho.´

Pode ainda contar com neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do nordeste transmontano.

Lisboa, capital portuguesa, vai contar com 20 graus de máxima e 12 de mínima, assim como o Porto.

Bragança é o distrito mais frio de Portugal continental esta quinta-feira, com temperaturas a oscilarem entre os 4 e os 14 graus.

Na Região Autónoma da Madeira, a previsão aponta para céu parcialmente nublado e 23 graus de máxima para o Funchal.

Já no arquipélago dos Açores, o IPMA prevê céu parcialmente nublado. Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta esperam 18 graus de máxima. Em Santa Cruz das Flores os termómetros sobem até aos 21 graus.