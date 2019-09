Outono começa hoje com chuva e descida das temperaturas mínimas

O outono começa esta segunda-feira às 08h50 com previsões de chuva no Litoral a Norte de Leiria até quarta-feira. Mas de acordo com a tendência divulgada tanto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) como pela Agência Estatal de Meteorologia espanhola (AEMET) o mês de outubro deverá ser seco.Esta segunda-feira as temperaturas máximas deverão situar-se, de acordo com as previsões do IPMA, entre os 19 graus (em Viseu) e os 27 graus (em Santarém, Évora e Beja). Está ainda prevista uma pequena descida das temperaturas mínimas em todo o país.Segundo o IPMA, de acordo com o modelo do Centro Europeu de Previsão a Médio Prazo, que leva em conta o padrão dos últimos 20 anos, em outubro os valores de precipitação serão abaixo do normal em todo o território do continente, mas com um maior desfasamento no Litoral Norte.Já em novembro e dezembro esperam-se valores normais para a época. Na temperatura, a indicação é para valores acima do habitual para outubro, novembro e dezembro.