Outono continua quente em Lisboa, mas chuva chega ao Porto. Conheça a previsão para a semana

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que o outono em Lisboa continuará com sol e temperaturas elevadas durante a próxima semana. Não se regista previsão de chuva e as temperaturas máximas oscilam entre os 29 graus na terça-feira e os 23 na quinta e na sexta-feira.

No Porto parece que o outono chegará oficialmente com precipitação na quarta e na quinta-feira. As temperaturas máximas também vão descendo ao longo da semana e oscilam entre os 25 graus na terça-feira e os 18 na quinta.

Em Faro, tal como em Lisboa, permanecem os dias de sol, embora possam existir períodos mais nublados na segunda e na quinta-feira.



Ainda assim, o IPMA prevê que a região de Faro chegue aos 28 graus na próxima quarta-feira e a temperatura máxima mais baixa que se regista para a próxima semana são 24 graus que se devem fazer sentir de sábado a terça-feira, dia 26 de outubro.