Períodos de chuva no Norte e Centro no dia das eleições

As condições climatéricas vão melhorar na região sul no fim de semana e para o dia das eleições o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA) prevê períodos de chuva nas regiões Norte e Centro, sobretudo de manhã.

Segundo disse à Lusa a meteorologista Maria João Frada, a melhoria será significativa na região Sul, com alguma nebulosidade no sábado, mas já sem precipitação, e o com céu pouco nublado no domingo.

"Relativamente às regiões do Norte e Centro, sábado e domingo, especialmente nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, vamos ainda ter precipitação e essa precipitação é mais intensa e eventualmente acompanhada de trovoada no dia 25", explicou a responsável.

No domingo, dia de eleições autárquicas, a meteorologista disse que para as regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela (regiões Norte e Centro) está prevista "muita nebulosidade e alguns períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos, que serão mais frequentes no litoral e até ao final da manhã", sobretudo no Minho e Douro Litoral.

A sul, no domingo, a previsão aponta para céu com "boas abertas e até pouco nublado no Algarve".

"O vento não é muito significativo ou será fraco a moderado do quadrante sul, quer no sábado quer no domingo", acrescentou.

Quanto a temperaturas, Maria João Frada diz que "não vai haver alteração significativa" e que está prevista apenas "uma pequena descida da temperatura máxima no sábado, nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela".

As máximas deverão variar entre os 20 e os 25 graus na generalidade do território, com valores ligeiramente inferiores nas serras do nordeste transmontano e da Beira Alta. As temperaturas mínimas "vão ser amenas e variar entre os 12 e os 15 graus, mas um pouco mais baixas no nordeste transmontano e na Beira Interior", concluiu.

As eleições autárquicas decorrem no próximo domingo e o período de campanha oficial, segundo o calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições, prolonga-se até dia 24 (sexta-feira).

Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nestas eleições autárquicas, às quais se apresentam, nos total, mais de duas dezenas de partidos e mais de 60 grupos de cidadãos.