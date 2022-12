Proteção Civil regista cerca de 200 ocorrências em Portugal devido à chuva intensa

A Proteção Civil registou, desde as 16h deste sábado até às 08h deste domingo cerca de 199 ocorrências devido à chuva intensa.



Ao Correio da Manhã, fonte oficial da Proteção Civil disse que nenhuma das ocorrências foi grave, maioritariamente "quedas de árvore e estruturas e limpezas da via".





Os distritos mais afetados foram Lisboa, com 85 ocorrências, seguindo-se Setúbal com 31, Faro registou 21, Santarém com 12 e Beja com 11 ocorrências.Para este número de ocorrências, foram mobilizados 813 operacionais apoiados por 263 meios terrestres

A partir das 09h "cessaram os avisos meteorológicos". Contudo, "a partir das 03h desta segunda-feira voltam a haver avisos devido à chuva e vento".