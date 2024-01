A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vai avançar em breve com um Plano de Contingência para fazer face à seca que afeta o Algarve, que se vai traduzir em cortes de 70% no abastecimento de água para a agricultura e de 15% na água para consumo humano, revelou na segunda-feira ao CM o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).









Ver comentários