Poeiras de África estão de volta e termómetros atingem os 40ºC

A massa de ar quente proveniente da deslocação da depressão extratropical ‘Alex’ a partir do Norte de África, que fez subir os termómetros em Portugal até aos 40 graus, está a trazer também as poeiras proveniente do continente.



A elevada concentração de micro partículas de areia em suspensão na atmosfera já não são novidade e deixam novamente sob aviso quem sofre de doenças respiratórias.



Em Portugal, tal como no resto da Europa ocidental, é já a terceira vez este ano, tendo sindo a primeira em março e a última em maio, provenientes do deserto do Saara. Na altura, a Direção-Geral da Saúde (DGS) chegou a emitir um alerta para que a população permanecesse em casa, de janelas fechadas, evitando também atividades físicas no exterior.

Períodos de seca e aumento da desertificação fazem aumentar a probabilidade de fenómenos destes, que fazem diminuir a qualidade do ar nas regiões afetadas, sobretudo no caso de as nuvens de poeira passarem a baixa altitude.