Ponte pedonal cai sobre linha ferroviária em Olhão

Uma ponte pedonal caiu, esta segunda-feira, sobre uma linha ferroviária, na sequência do mau tempo registado nas últimas horas em Olhão, no Algarve.Uma passagem de peões acabou por ruir e causar a destruição na zona, não havendo registo de feridos.Várias inundações em estabelecimentos comerciais e derrocadas têm sido registados nas últimas horas na região.O distrito de Faro encontra-se sob aviso laranja esta segunda-feira, emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), por causa da precipitação até às 15h00.