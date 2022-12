Porto, Braga, Viana do Castelo e Aveiro entram em 2023 sob alerta vermelho

A Proteção Civil alertou, este sábado, para o agravamento do estado do tempo a partir da meia-noite do dia 1 de janeiro nos distritos Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro.

Estão previstas ocorrências de chuvas fortes no Norte do país, em particular nas regiões do Douro e Minho Litoral, bem como rajadas de vento "fortes e intensas". Estão ainda previstas a possibilidade de ocorrência de trovoadas e fenómenos extremos de vento, segundo indicou o comandate da Proteção Civil, André Fernandes.

O comandante alertou também para a "persistência de neblinas e nevoeiros" o que poderá dificultar a circulação rodoviária.

A agitação marítima por toda a costa portuguesa é notória e face a esta situação, André Fernandes recomenda aos portugueses que "não se desloquem às praias para o primeiro banho do ano".