Portugal continental com 218 ocorrências até às 23h00 de terça-feira

Portugal continental registou, entre as 14h00 e as 23h00 de terça-feira, 218 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria quedas de árvore ou estruturas, sendo que 75 ocorreram na região Norte e 53 na Península de Setúbal.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) adiantou à Lusa que 75 das ocorrências foram por quedas de árvore, 57 por quedas de estruturas, 41 por inundações e também 41 por limpezas de vias.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou a maioria das ocorrências, com 53 a ocorrerem na Península de Setúbal.