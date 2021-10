Precipitação forte e trovoada podem atingir sete ilhas dos Açores

Sete das nove ilhas dos Açores poderão registar, a partir da tarde deste sábado, precipitação forte e trovoada, na sequência de uma superfície frontal fria que está a atravessar o arquipélago, alerta a Proteção Civil.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para um agravamento do estado do tempo para as ilhas do Grupo Ocidental (Flores e Corvo) e do Grupo Central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira).

As previsões meteorológicas indicam que a superfície frontal fria irá atravessar o arquipélago "com atividade moderada a forte", provocando um agravamento do estado do tempo em todo o arquipélago, especialmente naqueles dois grupos.

"Prevê-se precipitação forte, que poderá ser acompanhada de trovoada, com valores que poderão atingir o nível de aviso laranja para as ilhas dos Grupos Ocidental e Central a partir da tarde de hoje", adianta o IPMA, em comunicado.

A Proteção Civil aconselha, por isso, que a população feche bem portas, janelas e persianas, mantenha limpos os sistemas de drenagem e guarde os objetos soltos dos jardins, para que não possam ser projetados pelo vento.