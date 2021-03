Esta quinta-feira prepare-se porque a chuva está de volta a vários distritos do País.



De acordo com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu vai estar geralmente muito nublado, apresentado-se

nublado ou

limpo no Baixo Alentejo e Algarve.



subida da temperatura mínima, que será acentuada nas

regiões Norte e Centro.

O instituto avança ainda que pode contar com uma pequenaPara Lisboa são esperadas máximas de 18 graus, 15 para o Porto e 15 para Faro.