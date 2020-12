Sábado marcado por 'sol de inverno' e temperaturas negativas

centuado arrefecimento noturno e formação de geada.

Este sábado, prepare o agasalho. De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), apesar do céu limpo, o tempo vai estar frio e seco, com vento de leste forte nas terras altas.Para Lisboa são esperadas máximas de 11 graus, 12 para o Porto, 14 para Faro. Já as mínimas, nos mesmos distritos vão rondar os cinco, dois e sete graus, respectivamente.Alguns distritos de Portugal Continental vão registar temperaturas mínimas negativas, sendo Bragança o local mais frio, com três graus negativos-O IPMA avança ainda que está previsto um a