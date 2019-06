Prepare o chapéu de chuva. Aguaceiros regressam esta terça-feira

Prepare o chapéu de chuva. Os aguaceiros regressam esta terça-feira e, com eles, é registada uma ligeira descida das temperaturas, segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



A mesma fonte avança que estes períodos de chuva vão fazer-se sentir sobretudo nas regiões Norte e Centro. O céu vai estar muito nublado e os períodos de chuva no litorak vão estender-se gradualmente às regiões do interior.





O IPMA avança também uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões do interior.Para Lisboa e Porto estão previstas temperaturas máximas de 23 graus Celsius, 28 para Santarém e 22 para Faro.