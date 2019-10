Prepare o chapéu de chuva e agasalhe-se. Domingo marcado por aguaceiros e descida de temperaturas

Este domingo as previsões apontam para aguaceiros e descida de temperaturas: Prepare o chapéu de chuva e agasalhe-se.Segundo informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para este domingo são esperados períodos de chuva em Portugal Continental, em especial no Norte e Centro, e também no arquipélago da Madeira. A mesma fonte avança que está prevista uma descida de temperatura e vento forte nas terras altas.Os distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viana do Castelo estão este domingo sob aviso meteorológico amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).O aviso amarelo, vigora a partir das 07h00 para Porto, Viana do Castelo e Braga e a partir das 10h00 para Aveiro e Vila Real, terminando às 19h00 para todos os distritos. Neste período é esperada chuva que "poderá ser persistente e por vezes forte".De acordo com o IPMA, o aviso amarelo significa "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".