Esta quarta-feira pode contar com períodos de chuva, passando gradualmente a regime de aguaceiros. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê ainda v ento forte nas terras altas e céu muito nublado.



Está também prevista uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro. Para Lisboa pode esperar temperaturas máximas de 17 graus, 15 para o Porto e 18 para Faro.

Ver comentários