Prepare o guarda chuva e as galochas! Sexta-feira de aguaceiros 'prepara' fim de semana cinzento

muito nublado ou encoberto.





Esta sexta-feira o céu vai estarDe acordo com a previsão avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperada chuva de Norte a Sul do País.As temperaturas máximas são de 17 graus para Lisboa e para o Porto e 19 para Faro.Já para sábado, são esperadas máximas de 19 graus para Lisboa e para o Porto e 20 para Farto. Apesar disso, os aguaceiros vão permanecer.