Prepare o guarda-chuva: Mau tempo regressa em força para o Natal

Depois das tréguas deste fim-de-semana, a chuva forte deverá regressar em força já a partir de segunda feira. Assim, o aviso laranja poderá ser decretado pelo IPMA já na próxima semana em várias zonas do País.



O IPMA avisa qu ejá este domingo se vai assistir a um aumento de nebulosidade e da intensidade do vento a norte do cabo raso e nas terras altas.





A partir de segunda-feira, prevê-se um novo agravamento do estado do tempo com a passagem de uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, que irá originar, entre segunda e terça-feira, precipitação persistente e por vezes forte em todo o País.Caso se mantenham estas previsões, os episódios de cheias podem repetir-se já nas próximas semanas.