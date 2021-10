Prepare os casacos. Chuva e mau tempo regressam já esta semana

A chuva está de volta a Portugal Continental a partir do meio-dia desta quinta-feira.Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informa que o "tempo seco e ameno dos últimos dias, dará lugar a tempo chuvoso e a uma descida gradual das temperaturas máximas, entre os dias 28 e 31 de outubro".Esta "alteração significativa das condições do estado do tempo" pode resultar em chuvas fortes, sobretudo nas regiões Centro e Sul e deve-se "a passagens de massas de ar tropicais e com elevado conteúdo em vapor de água".