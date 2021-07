As temperaturas vão começar a subir esta sexta-feira, com uma. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para esta sexta-feira estão previstas máximas de 37 graus em Évora e Santarém, os distritos mais quentes. Para Lisboa e Faro são esperadas máximas de 33 graus, 24 para o PortoJá para sábado, as temperaturas vão continuar a subir, com as máximas a ultrapassarem os 40 graus em Setúbal, Beja, Santarém e Évora, que será o distrito mais quente de Portugal Continental. Para Lisboa são esperadas máximas de 38 graus, 36 para Faro, 28 para o Porto.