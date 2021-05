Prepare-se para a chuva e céu nublado esta terça-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira chuva fraca no Norte do país e períodos de neblusidade na região sul do território continental.



Para o distrito do Porto, esperam-se temperaturas a ronadar os 19 graus de máxima, com percipitação fraca até ao final da tarde.





Em Lisboa, prevê-se céu muito nublado e calor, com os termómetros a registarem 24 graus de máxima.Faro será a região mais quente do país, com 32 graus de máxima.Nos Açores, esperam-se temperaturas a rondar os 20 graus e na Madeira, espera-se céu pouco nublado ou limpo para todas as ilhas. O Funhal vai registar 25 graus de máxima.